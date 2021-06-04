Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından aranan ve daha önceki tarihlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunan terörist Arkan Taha Ahmad’ın Bolu'da yaşadığını tespit etti. Şahıs, geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Interpol tarafından aranan ve hakkında Irak'ın Tikrit kentinde DEAŞ terör örgütü tarafından 1700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı'na katılmak suçundan tutuklanma kararı bulunan Arkan Taha Ahmad, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı İstanbul’da, DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantılı 8 şüpheli gözaltına alındı.