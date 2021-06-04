Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay, Samsun'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre; 17 yaşındaki genç arkadaşının evinde tüfekle fotoğraf çektirmek isterken tüfeğin kazara ateş alması sonucu kendini ayak parmağından vurarak yaraladı.

OLAYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki B.L.S. arkadaşının evinde tüfekle fotoğraf çektirmek isterken elindeki tüfek kazara ateş aldı. Kendini ayak parmağından vurarak yaralayan B.L.S., hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan B.L.S. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek burada tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yolun ortasında kanlı infaz İzmir'de trafikte tartıştıkları aracı takibe alan şüphelilerin, ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Çiftçinin feci sonu tarla yolunda geldi Traktörüyle tarlaya giden çiftçi, yoldan geçen diğer çiftçilerin dikkatinden sonra traktörünün yanından ölü olarak bulundu.