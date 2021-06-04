Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay, Denizli Çivril merkez Kızılcasöğüt Mahallesi Denizli Bulvarı'nda bulunan KYK yurdu önünde gerçekleşti. Olay yerinden alınan bilgiye göre, Gümüşsu Mahallesinde kiraz üretimi yapan şahıs, toptancısı ile yaşadığı tartışma sonrası geçirdiği cinnet sonrası önce toptancıyı sonra kendini vurdu.

AV TÜFEĞİ İLE SALDIRDI

Murat Tün (39) ile İzmir’in Ödemiş ilçesinden alışveriş için gelen toptancı Ali Rıza Karaman (39) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine aracında taşıdığı av tüfeğini alıp geri dönen Murat Tün, sokak ortasında Ali Rıza Karaman’a bir el ateş etti. Ali Rıza Karaman’ın kanlar içinde yere yığıldığını gören Murat Tün, bu kez de silahı kendi başına doğrultarak tetiğe bastı. Murat Tün olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı Ali Rıza Karaman ise ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Karaman, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Sokak ortasında yaşanan silahlı saldırı sırasında toptancı Ali Rıza Karaman'ın yanında bulunan arkadaşının kaçmayı başarması sonucu saldırıdan yara almadan kurtulduğu, saldırgan Murat Tün'ün toptancıdan yaklaşık 800 bin TL alacağı olduğu iddia edildi.

Fotoğraf sevdası hastanede bitti Evinde tüfekle fotoğraf çekilmeye kalkan 17 yaşındaki genç, yanlışlıkla kendini vurarak hastanelik oldu.

Husumetliler birbirine girdi: 5 kişi hastanelik, 10 kişi karakolluk oldu Aralarında husumet olan iki grubun adliyede karşı karşıya gelmesinin ardından, bir kişinin tutuklanması üzerine dava çıkışı kavga çıktı. İki grubun birbirlerine girmesi üzerine 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 10 kişi de gözaltına alındı.

Yolun ortasında kanlı infaz İzmir'de trafikte tartıştıkları aracı takibe alan şüphelilerin, ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Çiftçinin feci sonu tarla yolunda geldi Traktörüyle tarlaya giden çiftçi, yoldan geçen diğer çiftçilerin dikkatinden sonra traktörünün yanından ölü olarak bulundu.