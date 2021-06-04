Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 83 yaşındaki yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Çamaşır makinesinden kaynaklı yangın

Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katındaki evin mutfak kısmında çamaşır makinesinden kaynaklı yangın çıktı.

Ekipler bölgeye sevk edildi

Evden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

83 yaşındaki komşu evden yardımla çıkarıldı

Yangın sırasında evde yalnız bulunan 83 yaşındaki İdris Güler komşuların yardımıyla evden çıkartıldı. Dumandan etkilenen Güler, hastaneye kaldırıldı.

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