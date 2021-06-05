Kaza Siirt’in Eruh ilçe girişinde meydana geldi. Erhan O. yönetimindeki 56 AAG 346 plakalı kamyonet, karşı yönden gele Musa K.’nin kullandığı 56 AD 184 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Katliam gibi kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Feci kazada Erhan O., Musa K., Nesrin K., Leyla Ö., Emin A., Muahammed Ö. yaralanırken Nefise K. ile Emine K. ise olay yerinde can verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlker Aksum kaza yaptı, aracı hurdaya döndü Ünlü oyuncu İlker Aksum, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Takla atan araç adeta hurdaya dönerken Aksum’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti Sivas’ta katliam gibi meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.
Siirt'te feci kaza, ölü ve yaralılar var
Siirt'te meydana gelen feci kazada kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Kaza Siirt’in Eruh ilçe girişinde meydana geldi. Erhan O. yönetimindeki 56 AAG 346 plakalı kamyonet, karşı yönden gele Musa K.’nin kullandığı 56 AD 184 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
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