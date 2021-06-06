Uyuşturucu satıcısı, Mehmet B.’den ücretini alamayınca kapı önünde tartıştı. Bir anda alevlenen tartışmada A.A., yanında bulundurduğu silah ile Mehmet B.’ye ateş açtı.
Sırtından vuruldu
Sırtından vurulan Mehmet B., kanlar içinde yere yığıldı. Sesleri duyan komşular ekiplere haber verdi.
Durumu ciddiyetini koruyor
Hastaneye kaldırılan Mehmet B.'nin durumu ciddiyetini korurken, olay yerinden kaçan şüpheli A.A.’yı bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.
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