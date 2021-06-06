Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

31 Mayıs günü S.Y. isimli şahıs Gaziantep’ten 25 bin dolarlık 2 bin 157 koli ıslak mendil malzemesini sipariş etti. Malzemelerin adrese gelmemesi üzerine şüphelenen şahıs polise haber verdi

Islak mendiller başka bir tıra yüklenip kaçırıldı

Siparişi getiren tır şoförünün malzemeleri Sahil Mahallesi Kocatepe Caddesi Bağlar Sokak kesişiminde indirip evrakı orada bulunan şahıslara verdiği öğrenildi. Burada malzemelerin başka bir tıra yüklenerek Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir adrese götürüldüğü tespit edildi.

Polis operasyonla yakaladı

İstanbul polisi ile Tekirdağ polisinin 3 Haziran'da Çorlu ilçesinde belirlenen adreste yaptığı operasyonda ıslak mendil malzemeleri ele geçirilirken, V.K. ve M.K. isimli şahsılar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahısların adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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