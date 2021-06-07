Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle kendisine saldırmak isteyen kişiden kaçmaya çalışan Medine Seyis, okul binasına girdi.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Okul kapısının girişinde şüpheli tarafından yakalanan ve çok sayıda bıçak darbesi alan Medine Seyis, ağır yaralandı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yerinde inceleme yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını araştıran polisin, kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Evlendiğini söyleyen kızını tüfekle vurdu Denizli’de 2 gün önce kaybolan kızının yanına erkek arkadaşı ile gelerek ‘Evlendik’ demesi üzerine sinirlenen baba, eline aldığı tüfeği ateşleyip kızını ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, baba gözaltına alındı.

Kimlik soran polise tüfekle ateş ettiler: Biri çocuk 5 yaralı Gaziantep'te polis, şüpheli iki kişinin kimliğini kontrol etmek istedi. Şahıslar ise tüfekle ateş açarak karşılık verdi.