Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de bulunan Scripps Okyanus Bilimleri Enstitüsü ile Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ortak bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda, Dünya'nın atmosferindeki karbondioksit (CO2) oranı ölçüldü. Yayımlanan verilere göre geçen ay karbondioksit konsantrasyonu milyonda 419 parçaya (PPM) ulaştı.

Araştırmacılar, bunun 63 yıllık karbondioksit ölçümleri kayıt tarihi boyunca tespit edilen en yüksek rakam olduğuna dikkat çekerek geçen yıl mayıs ayında bu seviyenin milyonda 417 PPM olduğunu hatırlattı.

"KORKUNÇ BİR NOKTAYA DOĞRU GİDİYORUZ"

Atmosferik karbondioksitin ana kontrolünün fosil yakıt emisyonlarıyla alakalı olduğuna işaret eden NOAA yetkilisi Ralph Keeling, “Her yıl atmosferde daha fazla karbondioksit biriktiğinden, yükselişi durdurmak için önümüzde hâlâ uzun bir yol var" dedi. Keeling, konsantrasyonun 2021 içinde 420 PPM’yi geçmesini beklediklerini kaydederek “Gittikçe asla ulaşmak istemeyeceğimiz bir noktaya doğru ilerliyoruz" ikazında bulundu.

KORONA YARAMIŞTI!

Öte yandan, Covid-19 salgını sebebiyle dünya çapında alınan önlemler ile araç kullanımı azalmış ve bu sayede geçen yıl karbon emisyonu yüzde 7 gerilemişti. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek yıllık düşüş olmuştu.

Uzmanlar, emisyonların 2021'de yeniden yükselişe geçeceğine kesin gözüyle bakarken Paris İklim Anlaşması uyarınca gelecek 10 yılda her sene emisyonların 2 milyar tona kadar azaltılmasına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekmişti.

562 bin ağacın temiz havasına eşdeğer karbon azaltımı sağlandı Akfen Yenilenebilir Enerji’nin, sahip olduğu güneş, rüzgâr ve hidroelektrik santrallerindeki yeşil enerji üretimi ile 4 milyon tona yakın karbon emisyonunun sıfırlanmasını sağladığını açıklanırken, bu oranın 562 bin ağacın sağladığı temiz havaya eşdeğer olarak kabul edildiği belirtildi.

Küresel karbon emisyonları bu yıl tarihteki en büyük ikinci artışını yaşayacak Küresel karbon emisyonları ekonomik toparlanmaya bağlı olarak büyüyen enerji talebi ve elektrik üretiminde kömür kullanımının artmasıyla bu yıl yüzde 5 yükselecek ve 33 milyar tona ulaşacak.