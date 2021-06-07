Yine Ege Denizi yine göçmen krizi! Avrupa hayali ile yanıp tutuşan 131 mülteci lastik botla deniz açıldı. Yunanistan sularına geçen göçmenler karayı görünce sevince boğuldu ancak onların bu mutluluğu çok kısa sürrdü. Yunan zulmü yine iş başındaydı, Yunanistan sahil güvenlik ekipleri çoluk çocuk kadın erkek demeden 131 mülteciyi Türk kara sularına geri itti. Bu durumda devreye yine Türkler girdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Haziran saat 18.40 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.
5 Haziran 16.02 sıralarında ise Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında 2 can salı içerisinde bulunan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 29 düzensiz göçmen, 2 Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Ayrıca, 6 Haziran saat 05.40 ve 06.30 sıralarında Dikili ilçesi Denizköy açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 2 ayrı lastik bot içerisindeki toplamda 58 düzensiz göçmen görevlendirilen Sahil Güvenlik botlarınca kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç idaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Yunanistan acımadı, göçmenleri ölüme terk etti İzmir Dikili açıklarından Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen göçmenler Türk karasularında kurtarıldı
Yunanistan'ın zulmettiği 42 göçmene Türkiye sahip çıktı Yunanistan'ın zulmettiği 42 düzensiz göçmene Türkiye sahip çıktı. Dövülen, kimlikleri alınan, aç ve susuz bırakılan göçmenler, Edirne İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye gitmek için yola çıkan 2 bin göçmenin Meksika'da kaybolduğu belirtildi Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan göçmenlerden 2 bininin ailesi, yakınlarının Meksika'da kaybolduğunu bildirdi.
Yunanlılar ölüme itti, Türkler kurtardı
131 göçmen Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçmek istedi ancak Yunanlar göçmenleri geri itip ölüme terk etti. Türkiye'den kaçmak isteyen mültecileri yine Türkler kurtardı.
Yine Ege Denizi yine göçmen krizi! Avrupa hayali ile yanıp tutuşan 131 mülteci lastik botla deniz açıldı. Yunanistan sularına geçen göçmenler karayı görünce sevince boğuldu ancak onların bu mutluluğu çok kısa sürrdü. Yunan zulmü yine iş başındaydı, Yunanistan sahil güvenlik ekipleri çoluk çocuk kadın erkek demeden 131 mülteciyi Türk kara sularına geri itti. Bu durumda devreye yine Türkler girdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Haziran saat 18.40 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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