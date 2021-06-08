Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya'da bir önceki hafta 112.71 olan 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısı 101,55'e geriledi. Buna göre Kütahya nüfusa oranla en yüksek vakanın görüldüğü 4. il oldu. İl genelinde son bir haftada korona virüse yakalanan hasta sayısı ise 575 oldu.

KÜTAHYA 4. İL OLDU

Kütahyalılar, vaka artışında kentin Türkiye genelinde 4. il olmasının düşündürücü olduğunu ifade ettiler. Vatandaşlar, "Vaka sayıları Kütahya ve Türkiye genelinde düşüyor. Ama Kütahya'nın vaka sayısı bakımından 4. il olması düşündürücü. Ancak sayıyı kurallara uyarak düşürebiliriz. Yetkililerimizin dediği gibi maske, mesafe ve temizlik" diye konuştular.

Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı Sağlık Bakanı Koca, bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaşarak "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin" açıklamasında bulundu.

İtalya'da günlük vaka sayısı düşüşte İtalya'da koronavirüs vaka sayılarında olumlu seyir sürüyor.