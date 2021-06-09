Antalya'da ormana Hint keneviri eken adam, yasa dışı ürünlerini sularken jandarmaya yakalandı.
Jandarma önceden tespit etti, suçüstü bastı
Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi Koruca mevkiinde ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekildiğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti.
Askıda kenevir kurutan zanlının “şeker hastasıyım kaynatıp suyunu içtim” bahanesi Adana’da bir eve yapılan baskında bahçesinde 257 kök Hint keneviri 221 gram esrar ele geçirilen ve kenevirleri askıda kuruttuğu belirlenen zanlının ifadesinde “Ben şeker hastasıyım bir kişi bana bunun melengiç tohumu olduğunu şeker hastalığına iyi geldiğini söyledi bende ekip kaynatıp suyunu içtim hastalığıma iyi geldi” dediği öğrenildi.
123 kök keneviri suluyordu ki...
Belirlenen bölgeye yapılan operasyonda D.K. isimli şüpheli, 123 kök kenevir bitkisini suladığı esnada suçüstü yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 25 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi
Elbise dolabında kenevir yetiştiren şahsı polis yakaladı İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde evinde elbise dolabına düzenek kurarak Hint keneviri yetiştiren şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Evin banyosunu kenevir bahçesine çevirmiş Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evde yapılan aramada, 18 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ormana ektiği keneviri sularken yakalandı
Akıllara durgunluk veren haber Antalya'dan geldi. Ormana ektiği keneviri sularken karşısında jandarmayı buldu. İşte detaylar...
Antalya'da ormana Hint keneviri eken adam, yasa dışı ürünlerini sularken jandarmaya yakalandı.
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