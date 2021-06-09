Zehirlenen 86 işçi hastaneye kaldırıldı. Olay Adıyaman Kahta Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 4 fabrikada meydana geldi. 86 işçi bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Yemekten sonra fenalaştılar
İddiaya göre işçiler, aynı yemek firmasından gönderilen yemekten yedikten sonra zehirlenerek rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine fabrikalara 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
Ünlü markanın fabrikasında 30 işçi yemekten zehirlendi Karabük'te ünlü bir giyim markasına ait fabrikada çalışan işçiler hastanelik oldu.
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Adıyaman'da 86 işçi zehirlendi
Adıyaman'da 4 tekstil fabrikasında çalışan 86 işçi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Zehirlenen 86 işçi hastaneye kaldırıldı. Olay Adıyaman Kahta Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 4 fabrikada meydana geldi. 86 işçi bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
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