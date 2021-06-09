Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kan donduran bir kadın cinayeti haberi Kocaeli'den geldi. Eşinin bir süredir haber alamadığı Şengül Güler'in (44), polisin detaylı soruşturmasının ardından cinayete kurban gittiği, katil zanlısının ise dini nikahlı eşi H.B.'nin yeğeni olduğu ortaya çıktı.

KATİLİ ÇOK YAKINDAN ÇIKTI

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yazlık Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 44 yaşındaki Şengül Güler’den haber alamayan dini nikahlı eşi H.B. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olayla ilgili harekete geçen polis ekipleri, Güler’in kaybolmasında şüpheli durumları tespit etti. Bunun üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde Güler’in, eşi H.B.’nin yeğeni Ö.B. tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Ekipler tarafından Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla Ö.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Ö.B., cinayeti itiraf ederek tartıştıkları sırada Güler’i boğarak öldürdüğünü söyledi. Öldürdüğü Güler’i gömdüğü yeri itiraf etmesi sonrasında, gece saatlerinde polis ekipleri Gölcük ilçesi Yazlık Mezarlığı’nın yanında bulunan ormanlık alanda arama yaptı. Güler’in cenazesi, ağaçların altında, toprağa gömülü halde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.B. Gölcük Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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