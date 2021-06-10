Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Köyyeri köyünde yaşandı.

Osmaniye'ye bağlı bir köy olan Köyyeri'nde büyük bir dehşet yaşandı. Gülten Usta isimli kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle kocası Süleyman (27) Usta ve görümcesi Ela Usta (18) uyurken av tüfeği ile başlarından vurdu.

ARAYIP SUÇUNU İTİRAF ETTİ

O esnada silah seslerini duyan kadının kayınvalidesi ise kendini dışarı attı. Olayın ardından Gülten Usta jandarmayı arayarak kocasını ve görümcesini silahla vurarak öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine köye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, silahla vurulan Süleyman Usta ve Ela Usta'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma olayın ardından kocasını ve görümcesini öldüren Gülten Usta'yı göz altına aldı. Öldürülen Süleyman Usta ve Ela Usta'nın cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.