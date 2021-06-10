Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası, derelerin taşmasıyla oluşan sel suları başta ekili tarım arazileri olmak üzere arı kovanlarına da zarar verdi.

400 KOVAN SEL SULARINA KAPILDI

İlçeye bağlı Akdam köyünde boş arazide bulunan Nurettin ve Osman Gönül’e ait 550 arı kovanından 400’ü sel sularına kapıldı.

1 MİLYON LİRA ZARAR

Şu anda zararlarının 1 milyon Türk lirası olduğunu söyleyen Osman Gönül, “Arımızın sağım zamanı gelmişti. Bu sel felaketi olmasaydı bu hafta sonu kovanlardan balı alacaktık. Yaklaşık 5 ton bal üretimimiz olacaktı. Bu derenin taşması sonucu kovanlarımız sel sularına kapıldı. Zararımız büyük.” şeklinde konuştu.

Şiddetli yağış, sele neden oldu Kütahya'da aniden bastıran sağanak yağış sele neden oldu.

Ankara'da sağanak sele dönüştü Başkent'te öğle saatlerinde aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı araçlar suların yükseldiği yolda sürüklendi.