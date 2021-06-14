Hindistan'ın Mumbai kentinde şiddetli yağmurlar hayatı olumsuz etkiliyor. Son günlerde aralıksız yağış alan Ghatkopar semtinde korku dolu anlar yaşandı.
SANİYELER İÇİNDE SU DOLU ÇUKURA GÖMÜLDÜ
Yoğun yağış sonrası bir otoparktaki yolda çökme meydana geldi. Park halindeki bir araç ise saniyeler içinde su dolu çukura gömüldü. O anlar bir çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedilirken, araçta kimsenin olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.
OTOMOBİL VİNÇLE ÇIKARTILDI
Yerel yetkililer, çukurdaki suyun pompalama yöntemi ile boşaltıldığını, otomobilin saatler sonra vinçle bulunduğu yerden çıkarıldığını belirtti.
Hindistan'da koronavirüsten 3 bin 303 kişi hayatını kaybetti Koronavirüs salgınından dünyada en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da ölü sayısı son 24 saatte 3 bin 303 artarak 370 bin 834'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte görülen 80 bin 834 vaka ile son 10 haftanın en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi.
Hindistan varyantı, İngiltere varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı Koronavirüsün, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, İngiltere varyantı olarak bilinen "Alfa" varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu ve aşıya karşı daha dayanıklı olduğu tespit edildi.
Park halindeykin saniyeler içinde su dolu çukura düştü
Hindistan'ın Mumbai kentinde park halindeki bir araç, yoğun yağış sonrası yolun çökmesiyle oluşan çukura düştü. Olayda yaralanan olmazken, o anlar bir çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedildi.
Hindistan'ın Mumbai kentinde şiddetli yağmurlar hayatı olumsuz etkiliyor. Son günlerde aralıksız yağış alan Ghatkopar semtinde korku dolu anlar yaşandı.
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