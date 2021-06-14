Gaziantep-Nurdağı kara yolu bu akşam acı bir kazaya sahne oldu. Otomobiliyle Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine doğru giden Ahmet A. (48), önündeki aracı sollamak isterken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, taklalar atarak karşı şeride daldı. Ardından ters döndü, metrelerce sürüklendikten sonra durdu. Feci kaza sonrası bölgeye polis, Jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, aracın içinden Kadir Dikmen (49), Ferhat Yiğituşağı ve Mehmet Kalkan’ın (43) cesedini çıkardı. Ağır yaralanan sürücü Ahmet ile Mehmet Karayılan (31), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gaziantep’teki bir tekstil fabrikasında çalışan şahısların, bir yakınlarının taziyesinden döndükleri öğrenildi.
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Gaziantep-Nurdağı kara yolu bu akşam acı bir kazaya sahne oldu. Otomobiliyle Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine doğru giden Ahmet A. (48), önündeki aracı sollamak isterken direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, taklalar atarak karşı şeride daldı. Ardından ters döndü, metrelerce sürüklendikten sonra durdu. Feci kaza sonrası bölgeye polis, Jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, aracın içinden Kadir Dikmen (49), Ferhat Yiğituşağı ve Mehmet Kalkan’ın (43) cesedini çıkardı. Ağır yaralanan sürücü Ahmet ile Mehmet Karayılan (31), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gaziantep’teki bir tekstil fabrikasında çalışan şahısların, bir yakınlarının taziyesinden döndükleri öğrenildi.
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