Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlık personeli göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 16.30 sıralarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniğinde meydana geldi. İddiaya göre pansuman odasından bir el silah sesi duyan vatandaşlar panikle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hastanede teknisyen olarak görev yapan Savaş Hamurçili'yi (45) kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Hamurçili, sağlık ekipleri tarafından hastanenin Acil Servis bölümüne kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede göğsüne ateş edilmiş şekilde ölü bulunan Savaş Hamurçili'nin cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Hamurçili'nin bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı, bazı borçlarından ötürü de maaşına icra geldiği öne sürüldü. Polis ekipleri, hastanedeki kamera kayıtlarını incelemeye alarak, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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