Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Bismil'de briket atölyesinde çalışan işçinin bir anlık hatası hayatına mal oldu. Harç kazanını yıkamak isteyen işçi, kazanı çalışır durumdayken temizlemeye çalışınca hayatından oldu.

PERVANELERİN ARASINA SIKIŞTI

Olay saat 17.00 sularında Bismil ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır briket atölyesinde çalışan 29 yaşındaki Nesih Cengiz, harç kazanı çalıştığı sırada temizlik yaparken bir anda kazanın pervanelerine kapıldı. Talihsiz adam, pervanelerin arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

Atölyede çalışan işçiler harç makinesini durdurarak, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Nesih Cengiz’in cesedi, iş makinesinin içinden çıkartılarak Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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