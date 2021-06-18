Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortahisar ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir marketin otoparkında önceki gün dehşet dolu anlar yaşandı. Recep Alpak (25), Berhan Danışmaz (20) ve U.Aç (20) ile tartıştı. Sözlü atışma kısa sürede büyüdü. Alpak, üzerinde taşıdığı ekmek bıçağını U.A'nın sol kalçasına, Danışmaz'ın da kalbinin üstüne sapladı. Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Zanlı gözaltına alınırken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Danışmaz, doktorların çabasına rağmen hayata tutunamadı. U.A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cinayet canlı yayında aydınlatıldı Günlerdir kayıp olarak aranan 50 yaşındaki B. A., arkadaşının halı fabrikasında ölü bulundu. Cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, talihsiz adamın sağ bulunacağını umut eden ailesi ise acı haberle yıkıldı.

KENDİNİ ASTI

Emniyet'teki sorgusu tamamlanan Alpak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şahıs, rabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Mahkûm, bugün cezaevinde kendisini astı. İntihar eden şahsın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İntihar mı, cinayet mi? Sağlık personeli hastanede ölü bulundu İzmir'de bir sağlık çalışanı, çalıştığı hastanede göğsünden vurulmuş halde bulundu.

