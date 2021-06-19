Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay Erzin'de meydana gelen feci olayda, 19 yaşındaki gencin yardım etme isteğinin sonunu getirdiği öğrenildi. Boğulmak üzere olan iki kişiyi kurtarmak isteyen yardımsever genç, akıntıya kapılarak boğuldu.

KALBİ DURDU

Edinilen bilgiye göre, Burnaz sahilinde denize giren 2 kişinin boğulma tehlikesi yaşadığını gören Mustafa Atmaca (19) isimli genç, yanında bulunan bir arkadaşı ile birlikte tehlike altında olan 2 kişiyi yardım ederek kurtarmak için suya girdi.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıslar kıyıya çıkartılırken akıntıya kapılan Mustafa Atmaca adlı lise son sınıf öğrencisi genç çevrede bulunanlar tarafından hareketsiz halde kıyıya çıkartıldı. Atmaca’ya ilk müdahale olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kalbi durduğu anlaşılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Atmaca’nın cansız bedeni Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'da facia! Gölete giren çocuklar boğuldu Korkunç haber Ordu'dan geldi. Serinlemek için gölete giren çocukların ölüm haberi geldi.

DSİ’den su yapılarında boğulma uyarısı Türkiye genelinde sıcak havalar nedeniyle serinlemek için baraj, sulama kanalı ve göletlere girenler boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin uyarı geldi.