Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Toki Konutları’nda meydana gelen kavga ölümle son buldu. İddiaya göre, Rıfat D. ile komşuları Durdu Ö. ve dini nikahlı eşi Sami H. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Adamı hedef almıştı, karısını öldürdü

Tartışmanın büyümesiyle Rıfat D., evine gidip pompalı tüfeğini kaptığı gibi tekrar komşusunun kapısına dayandı.​ Rıfat D. tüfeğini Sami H.'ye doğrultu ve başladı ateşlemeye çıkan saçmalar ise karısı Durdu Ö.'nün ölümüne sebep oldu. Olayda Sami H. de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Cinayet silahı babasının evinden çıktı

Polis Rıfat D.’nin yakalanması için çalışma başlatırken, Rıfat D.’nin cinayet anında kullandığı pompalı tüfek babası Nuri D.’nin evinde çıktı. Polis, suç aletini alırken baba Nuri D., ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.



Katilin sosyal medya paylaşımları dikkat çekti

Katil Rıfat D.’nin sosyal medya hesabında 2 büyük bıçağı elinde tutarak paylaştığı fotoğraf ise dikkat çekti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.