Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara ve Ege'de denizi etkisi altına alan müsilaj deniz canlılarının yaşam alanlarını tehlikeye sokarken, balıkçıları da ekmeğinden etti. Pek çok anlamda soruna neden olan müsilajla mücadelede Çevre ve Şehircilik bakanlığı Marmara Eylem Planı ile temizliğe girişirken, su araçlarının da müsilajdan olumsuz etkilendiği öğrenilid. Uzmanlara göre müsilaj gemilerle beraber temiz denizlere de taşınabilir.

Tuzla tershanesinde çalışan gemi mühandisleri Fikri Taha Mete ve Yunus Çağatay Akça müsilajın gemi filtrelerini tıkadığı zaman, ciddi sorunlara yol açabileceğiniz anlattı.

Gemi Mühendisi Fikri Taha Mete, gemilerde makine soğutma işlemlerinin denizden alınıp filtrelenen suyla yapıldığını ve müsilaj nedeniyle son zamanlarda filtrelerin çok hızlı ve yoğun bir şekilde tıkandığına dair şikayetlerin arttığını dile getirdi.

GEMİ KAZALARINA NEDEN OLABİLİR

Gemi Mühendisi Mete, “Filtredeki tıkanma zamanında fark edilmezse makinayı soğutmak için su çektiğinizde istediğiniz kadar soğuma bir türlü gerçekleşmiyor. Çünkü filtre tıkalı. Filtre görevini yapamayınca diğer yerlerde de aksamalar başlıyor.Makinaların soğutma performansı düştüğünde olası büyük arızaları engellemek adına makinanın devrini düşürmek gerekebilir. İstanbul Boğazı gibi rüzgarın, akıntının, dip dalganın anbean değişebildiği bir yerde bu tarz bir performans kaybı hiçbirimizin istemeyeceği sonuçlara neden olabilir. Ansızın güçten kesilen bir aracın ne tür riskleri beraberinde getirdiğini az çok hepimiz biliyoruz. Gemide de durum çok benzer aslında. Olası problemler halkasının bir diğer unsuru ana makinanın tamamen devre dışı kalması da olabilir. Geminin seyir emniyetini doğrudan etkileyen sorunlar kendini gösterebilir. Eğer emniyetle ilgili sıkıntılarınız başlarsa seferinizle ilgili riskler de doğar ve tüm bunlar sizi gemi kazasına varabilecek kadar oldukça tehlikeli bir cendereye düşürür.” dedi.

MÜSİLAJI ‘TEMİZ’ SULARA TAŞIYABİLİR

Gemi Mühendisi Yunus Çağatay Akça'da, gemilerde yükleme sırasında denizden depolanan suyun tekrar denize deşarj edilmesi olarak bilinen "balast suyu"nun oluşturabileceği risklere dikkat çekti.

Akça, “Bir geminin Marmara Denizi etrafında balast yüklemesi yaptığını düşünelim. Kaptanın burada temel amacı geminin su alarak ağırlaşması ve daha güvenli ilerlemek istemesi. Bugünlerde bu işlemi yaptığı yerde aldığı suyun müsilajlı olma ihtimali çok yüksek. Gemi daha sonra bu suyu farklı bir bölgede denize bırakacak. Bugün itibarıyla Karadeniz ya da Ege’de müsilaj Marmara’daki kadar yoğun değil. Ancak suyu bıraktığı yerde daha önce müsilaj olmasa da artık var. Çünkü gemi kaptanı istemeden de olsa müsilajı bir yerden aldı ve olmayan bir yere taşıdı. Bir süre sonra o bölgede de müsilajın nasıl yayılacağını az çok tahmin edersiniz.”

LÜKS YATLAR İÇİN DE RİSK BÜYÜK

Akça, müsilajın son derece pahalı olabilen lüks yatlar içinde risk oluşturuduğunu söyleyerek teknenin altında biriken müsilajın profesyonel bir şekilde temizlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

AK Partili Özlem Erol’dan İBB’ye müsilaj eleştirisi Marmara ve Ege'de denizleri etkisi altına alan müsilaj için temizleme çalışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin atık su arıtma tesislerini çalıştırmadığını söyleyen AK Parti Meclis Üyesi Özlem Erol, “İBB müsilajla ilgili hiçbir çalışma yapamadığı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duruma el attı. Müsilajın temelinde atık su arıtma tesislerinin çalıştırılmaması var. AK Parti dönemindeki İBB müsilajı kendi temizlerken, bu yönetimin bununla ilgili bir projesi yok” dedi.

12 günde 4555 metreküp müsilaj temizlendi Marmara Denizi'nde gerçekleştirilen 'müsilaj seferberliği' kapsamında 12 günde 4555 metreküp müsilaj temizlendi ve gerçekleştirilen 4647 denetim sonrası kurallara aykırı davranan 14 işletmeye faaliyetten men cezası uygulandı.