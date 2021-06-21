Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müsilajla mücadelede yarın yeni bir proje hayata geçirilecek. 8 Mart'ta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle başlatılan "Türkiye'nin en büyük deniz seferberliği" sürüyor. Müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde iki haftadan bu yana devam eden temizlik çalışmaları İstanbul, Kocaeli Karamürsel, Bursa Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

ÇÖZÜLMÜŞ OKSİJEN MİKTARI ARTIRILACAK

Çalışmaların aralıksız sürdüğü Marmara Denizi'nde, derinliklerdeki oksijen seviyesini artıracak proje için yarın düğmeye basılacak.

Başlatılacak olan pilot uygulama kapsamında ileri teknolojik cihazlarla Kocaeli Körfezi'nin 4 farklı noktasında ve Pendik Marina'da belirlenen bir alandan denizin 30 metre derinliğine oksijen verilerek çözülmüş oksijen miktarı artırılacak.

YURT DIŞINDA OLUMLUSONUÇLAR ALINDI

Marmara Denizi'nde müsilajın beraberinde getirdiği çözülmüş oksijen seviyesinin düşmesi sorununa çözüm getirmesi amaçlanan projede kullanılacak cihazlarla, yurt dışındaki deniz salyası problemlerinde sonuç alındığı öğrenildi.

Uzmanlar uyardı: Müsilaj gemilerle temiz sulara taşınabilir Marmara'da deniz canlıları için büyük tehdit oluşturan müsilajın su araçlarına zarar verebileceği, hatta gemilerle temiz bölgelere de taşınabileceğini öğrenildi.

TEST AŞAMASI 6-8 HAFTA SÜRECEK

Marmara Denizi'nin 5 farklı noktasına oksijen verecek cihazların kullanımının ardından, çözülmüş oksijen değerleri anlık takip edilerek, cihazların sorunun çözümüne katkı sağlayıp sağlamadığı değerlendirilecek.

6 ila 8 hafta sürdürülecek projenin başarısına göre, Marmara Denizi'nin genelinde yaygınlaştırılması veya pilot uygulamanın koy ve körfez gibi kısıtlı alanlarda uygulanması öngörülüyor. Deniz suyu yüzeyindeki çözülmüş oksijen miktarının tabana göre daha yüksek olması nedeniyle Marmara Denizi'nin derinliklerindeki oksijenin artırılması hedefleniyor.

ETKİLERİ TAKİP EDİLİP SONUÇLARI ÖLÇÜLECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’nin ekolojik dengesini korumak için atılması gereken en önemli adımlardan birinin denizdeki oksijen seviyesini artırmak olduğunu söyledi.

Kurum, "Daha önce göllerde oksijen seviyesini artırmaya yönelik yapılan ve başarılı sonuçlar elde edilen çalışmalar var. Benzer bir uygulamayı Marmara Denizi'nde belirlediğimiz noktalarda uygulamaya başlayacağız. Çalışmanın etkilerini takip edecek, sonuçlarını ölçeceğiz. Alacağımız sonuçlara göre bu çalışmayı Marmara’nın tamamında uygulayacağız" dedi.

AK Partili Özlem Erol’dan İBB’ye müsilaj eleştirisi Marmara ve Ege'de denizleri etkisi altına alan müsilaj için temizleme çalışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin atık su arıtma tesislerini çalıştırmadığını söyleyen AK Parti Meclis Üyesi Özlem Erol, “İBB müsilajla ilgili hiçbir çalışma yapamadığı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duruma el attı. Müsilajın temelinde atık su arıtma tesislerinin çalıştırılmaması var. AK Parti dönemindeki İBB müsilajı kendi temizlerken, bu yönetimin bununla ilgili bir projesi yok” dedi.