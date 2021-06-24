Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları sürüyor. Bu kapsamda Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki uyuşturucu satıcılarını takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonrası belirlenen adreslere baskın düzenlendi. İkametlerde piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan bin kutu içerisinde 56 bin adet sentetik hap ele geçirildi. Şüpheliler H.H.D, U.B, İ.Ç, E.N, R.K, ve O.K. gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yakalanan 1 ton kokainin, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalaması olduğunu duyurdu.

İngiltere’de Sussex sahiline paketler içinde bir ton kokain vurdu İngiltere’nin Sussex şehrinde Hastings ve Newhaven sahillerine siyah naylona sarılı paketler vurduğunu görenler durumu polise bildirdi. Polis, paketleri alarak güvenli bir yere götürdü.