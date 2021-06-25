Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu’nun 25. kilometresinde bir dinlenme tesisinin yakınında meydana geldi.

Kahramanmaraş’tan Kars’a düğüne gidenleri taşıyan Arif Kerel idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan kamyona çarptı.

3 ÖLÜ, 10 YARALI

Feci kazada 3 kişi öldü, 10 kişide yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Bolu'da feci kaza, karı koca öldü Bolu'da meydana gelen feci kazada cip ve otomobil çarpıştı. Olayda bir çift hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Hatay'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var Hatay'da otomobille kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.