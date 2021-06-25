Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnanılmaz hırsızlık olayı Eskişehir'de meydana geldi. Arsız hırsızlar, halka kullanımına açık olan Tepebaşı Belediyesi’nin Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan mesire alanından piknik masası, bank ve çocuk salıncağı çaldılar. Akıl almaz hırsızlık olayı ile yetinmeyen, magandalar, parkta bulunan kullanım alanlarına da zarar verdi.

KALAN MASALARA ZARRA VERDİLER

Tepebaşı Belediyesi tarafından yaşanılabilir bir ilçe oluşturmak hedefiyle hayata geçirilen uygulamalar arasında bulunan parklar, şehir magandaları tarafından tehdit ediliyor. Son olarak Fevzi Çakmak Mahallesi Eryiğitler ve Güleç Sokak arasında bulunan parkta, bir adet piknik masası, bank ve çocuk salıncağı, kimliği belirsiz kişiler tarafından yerinden sökülerek çalındı. Parkta bulunan masalara da zarar verildiği tespit edildi.

YENİLERİ HİZMETE SUNULACAK

Belediye yetkilileri, Tepebaşı halkının ödemiş oldukları vergilerle hizmete dönüşen uygulamaların, kendini bilmeyen kişilerce tahrip edilmesi ya da çalınmasının, tüm kenti zarara uğrattığını vurguladı. Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri de yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını ifade etti. Yetkililer, sunulan hizmetlere ve ortak kullanım malzemelerine herkesin sahip çıkması gerektiğini belirterek, çalınan piknik masası, bank ve çocuk salıncağının, yenilerinin hizmete sunulacağını kaydetti.

Milyonluk oto hırsızlığı: Suçu patronuna attı Kağıthane’de bir şahıs, eskiden çalıştığı bir otoparka girip dolabı patlatarak anahtarını aldığı 800 bin lira değerindeki otomobili çaldı. Otomobili çalan şahıs, aracı eski patronunun çaldırttığını ve 1 hafta sonra kendisine geri götürmesini söylediğini iddia etti.

Evi soyulunca zor durumda kaldı, hırsızlığa başladı Adana'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan Gökhan E, yeni evlendiğini ve düğün için kredi çektiğini, ancak evine giren hırsızın düğünde takılan altınları çaldığını, bu nedenle krediyi ödemekte güçlük çekince hırsızlığa başladığını söyledi.