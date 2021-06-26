Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta gece saatlerinde bastıran şiddetli sağanak yolları su altında bıraktı. Kentin işlek caddelerinden Gazipaşa Caddesi su birikintisi nedeniyle trafiğe kapanırken bazı dükkanları su bastı. Mahalle ve sokaklar göle dönerken bazı araçlar ise yollarda mahsur kaldı.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda çalışmalar yaparak biriken toprakları temizledi.

Şiddetli yağışla birlikte Üzülmez deresinde suyun debisi yükseldi.

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı MGM'den yapılan açıklamada, Marmara ve İç Anadolu'nun bazı kesimleriyle Karadeniz'de gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.