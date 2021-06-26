Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin 81 ilinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) heyecanı başladı.

AİLELERİN SINAV HEYECANI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesinde ailelerin sınava girecek olan çocuklarından daha heyecanlı olması dikkatlerden kaçmadı.

Sınava katılacak olan öğrenciler, belirlenen okullarda YKS sınavına girmek için koşar adımlarla yetişmeye çalıştı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında okullarda bulunan görevliler, bina girişlerinde kurulan masaların üzerinde ilk olarak öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyarak ellerini dezenfekte etmelerini sağladı.

Çocuklarını sınava gönderen aileler oldukça heyecanlı olduklarını ifade ederken, "Bizler çocuklarımızdan daha heyecanlıyız" diye görüş belirttiler.

POLİSLER SINAVA YETİŞTİRDİ

Öğrencileri üniversiteli yapacak olan YKS sınavı için sabah saatlerinden itibaren yoğun koşturmaca başladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sınava geç kalan ve kimliği olmayan öğrenciler için seferber oldu.

Polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren sınava yetişmeye çalışan öğrencileri sınav salonlarına yetiştirmek için çabaladılar.

Bir öğrenci sınava giriş için istenen fotoğraflı kimliği olmayınca polis ekipleri öğrenciyi önce ekip fotoğraf çekimine, ardından Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne getirdi.

Ekipler, öğrencinin kimliğini almasıyla koşuşturma içine girip sınav merkezine götürdüler.

YETİŞEBİLMEK İÇİN ZAMANLA YARIŞTILAR

Yurdun her yanında olduğu gibi Tokat’ta da benzer görüntüler vardı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumuna girecek olan adaylardan 26’sı sınava girecekleri okuldan geri döndü.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanında fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyen öğrenciler nüfus müdürlüğüne koştu.

İl Nüfus Müdürlüğünden geçici kimlik belgelerini alan adaylar sınava dakikalar kala büyük stres yaşadı. Öğrencileri sınava yetiştirmek için devreye yine polis ekipleri girdi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tahsis edilen ekip araçları ile öğrenciler sınav yapılacak okullara yetiştirildi.

Öte yandan, duraklarda otobüs bekleyen ve sınava geç kalan öğrenciler de polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okullara götürüldü.

ADALAR'DAN MALTEPE'YE SINAV TELAŞI

Pendik Belediyesi ekipleri YKS öncesi sınava yetişme zorluğu çeken öğrencilerin yardımına koştu.

Kınalıada'da oturan ve YKS sınavına Maltepe Şehit İbrahim Cengiz İmam Hatip Ortaokulu'nda girecek olan Kadem Bahar isimli genç, sınav yerine giden İETT otobüsü olmaması nedeniyle sosyal medyada üzerinden yardım istedi.

Gencin yardımına koşan Pendik Belediyesi ekipleri, Bostancı Vapur İskelesi’ne gelen genç ve ailesini iskeleden alarak, Maltepe’de bulunan Şehit İbrahim Cengiz İmam Hatip Ortaokulu'na bıraktı.

Sorunsuz bir şekilde sınava yetişen Kadem Bahar, Kınalıada’da oturduğu belirterek, "YKS sınavına başvuru yaptım. Beni Maltepe’de bulunan Şehit İbrahim Cengiz İmam Hatip Ortaokulu’na verdiler. Kınalıada’dan geliş gidiş zor olduğu için İBB’yi aradım. Otobüs seferlerinin olmadığını söylediler." dedi.

Twitter üzerinden İBB AK Parti Grup Sözcüsü ve Pendik Meclis üyesi Murat Türkyılmaz’a ulaştığını söyleyen Bahar, "Sağ olsun Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e bilgi vermesi üzerine Cin’in talimatıyla ekipler harekete geçti. Beni Bostancı iskelesinden araçla alıp sınava gireceğim okula getirdiler.” diyerek Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e yardım çağrısına kayıtsız kalmamasından dolayı teşekkür etti.

KIZ KARDEŞİNİN SINAVI İÇİN 3 KİLOMETRE KOŞTU

Kayseri'de sabahın erken saatlerinde Refika Küçükçalık Ortaokulu'nda ilk defa YKS'ye girecek olan Betül Kartal, babası Hakkı Kartal ile okula geldi.

Okulun girişinde kimliğini bulamayan Betül, kimliğini evden almadığını hatırladı.

Babasının araması üzerine okula 3 kilometre uzaklıktaki evlerinden kimliği alarak koşmaya başlayan Betül'ün ağabeyi Hasan Kartal, kimliği son dakikada yetiştirdi.

Kan ter içerisinde kalan Hasan'ı gören okulun etrafındaki velilerde alkışlayarak kutladı. Kimliğini alan Betül de, gireceği salona koşarak gitti.

Betül'ün babası Hakkı Kartal, sevinçli olduklarını belirterek, "Son saniyede paşam kimliği getirerek sınava yetiştirdi. İnşallah sayesinde kazanacak. Kimliği evde unutmuş. Yanına aldığını sanıyorduk ama heyecandan unutmuş" dedi.

Ağabey Hasan Kartal ise "Durmadan koştum. En azından 'yetişsin' dedim" ifadelerini kullandı.

4 SANİYE İLE BİR YIL KAYBETTİ

Bursa'da da YKS sınavı heyecanı yaşandı. Öğrenciler kadar veliler de okul çevresinde evlatları ile birlikte bu heyecanı yaşadı.

Bazı öğrenciler kimliklerini unutarak sınava giremezken, bazıları ise giriş saatini kaçırdı.

Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Kanuni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava girmek için gelen Abdullah Ç., tam kapılar kapanırken okulun önüne geldi.

4 saniyeyle kapıdan içeri giremeyen öğrenci, uzun süre görevlilere dil döktü.

Son bir yıldır sınava hazırlandığını belirten Abdullah Ç., ''Uzun zamandır bu sınava hazırlanmaya çalışıyorum. Bugün de trafikten dolayı geç kaldım.'' dedi.

Üniversite adaylarının YKS maratonu başladı ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, bugün saat 10.15'te 81 il ve Lefkoşa'da yapılmaya başlandı.

İçişleri'nden 81 İl Valiliğine YKS genelgesi İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri’ konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, sınava girecek adaylar için nüfus müdürlükleri, cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günü; sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında kısıtlamadan muaf tutulacak.