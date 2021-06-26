Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların olduğu bilgisi üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipler kısa sürede sahte alkol operasyonu başlattı.

Hastaneye başvuran 13 kişinin kullandıkları sahte alkollerin nerede satıldığını tespit eden ekipler, kısa sürede söz konusu büfeye operasyon gerçekleştirdi. 12 kişiyi zehirleyip, 1 kişinin ölümüne neden olan sahte içkilerin ele geçirildiği anlar ortaya çıktı. Sahte içkileri muhafaza altına alan polis ekipleri, işyerinde bulunan N.U.’yu de gözaltına aldı.

TOPLAM SAYI 14'E YÜKSELDİ

Öte yandan, bu sabah saatlerinde bir kişi daha sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Polisin devam eden operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. 4 kişinin alınan ifadeleri sonucunda polis ekipleri operasyonu genişletti. 11 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 52 litre sahte içki, 200 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 20 şişe gümrük kaçağı içki, 260 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

13 KİŞİ ZEHİRLENMİŞ, 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

13 kişinin zehirlenmesine ve 1 kişinin ölümüne sebep olan sahte içkilerin M.D., tarafından yapıldığını tespit edilmesi üzerine dağıtım merkezi olduğu iddia edilen adreste yapılan aramada 102 litre etil alkol, pet şişiler içinde 74,5 litre el yapımı sahte alkollü içki bulunrak muhafaza altına alındı. Gözaltındaki 4 kişinin soruşturması sürüyor.

104 litre sahte içki ele geçirildi Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 104 litre sahte/kaçak içki ele geçirildi.

Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü İzmir'de, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle 10 gün önce hastaneye kaldırılan adam yaşamını yitirdi.