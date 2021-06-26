Samsun'da Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana gelen olayda iki katlı binanın çatı tamirini yapan Musa Kukul (35) ve Selahattin Akçan (54) bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.
İşçilerden biri öldü, diğerinin durumu ağır
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Musa Kukul yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özel bir hastaneye kaldırılan Selahattin Akçan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırıkkale’de kahreden iş kazası: İzne ayrılacağı gün taş kırma makinesine düştü Kırıkkale’de özel bir şantiyede çalışan işçi, taş kırma makinesine düşerek hayatını kaybetti. İşçinin bugün memleketine gitmek üzere izne ayrılacağı öğrenildi.
VR ile iş kazası riski sıfıra inecek İş sağlığı ve güvenliğinde “endüstri 4.0” dönemi başlıyor. İleri teknoloji uygulamalarıyla sektör devlerine yeni nesil çözümler sunan GFDS ile Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV) ortaklığıyla iş sağlığı ve güvenliğinde ilk defa online eğitim ve sanal gerçeklik (VR) uygulamalarını dijital eğitim platformu ‘Let-X İSG Eğitimi’nde birleştirildi.
Samsun'da feci iş kazası, çatıdan düşenlerden 1'i öldü
Samsun'da meydana gelen olayda tamir için çatıya çıkan 2 işçi dengesini kaybederek yere düştü. İşçilerden biri hayatını kaybetti, diğerinin de durumu ağır.
Samsun'da Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana gelen olayda iki katlı binanın çatı tamirini yapan Musa Kukul (35) ve Selahattin Akçan (54) bir süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.
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