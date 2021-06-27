Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Gümüşgün Mahallesi'nde oturan 18 yaşındaki M.K, babası D.K. (46) ile birlikte Fırat Nehri'nde balık tutmak için Köseler bölgesine gitti. İkili nehrin kıyısına indi. Bir süre sonra dengesini kaybeden M.K, kayalıklardan nehre düştü. Suda çırpınan genç, babasının gözleri önünde kayboldu. D.K. yetkilileri arayıp yardım istedi. Bölgede gönderilen dalgıç polisler, yaptıkları çalışma sonrası gencin cansız bedenine ulaştı. Oğlunu o hâlde gören baba gözyaşlarını tutamadı.



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