Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Şanlıurfa'da meydana geldi. Otomobil ve kamyonet feci şekilde çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

KAMYONET VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 29’uncu kilometresi Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı. İlknur Bekşen'in kullandığı araç ve Hasan A.'nın kullandığı kamyonet ile sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen Audi marka otomobil çarpıştı. Kazayı görenler yerdeki yaralıların yardımına koşarak sağlık ekiplerine haber verdi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri sürücülerden İlknur Bekşen'in hayatını kaybettiğini belirledi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hasan A., Emine A., Semanur A., Hasan A., Semra A., Reşat Ö. ve Nur Ş. ise ambulanslarla Şanlıurfa merkez ve Suruç’taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına aşındı.

Yaralılardan birinin daha hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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