Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 13 Sokak’taki bir pansiyonda meydana geldi.

PANSİYONDA ÖLÜ BULUNDU

Yaklaşık 1.5 yıldır pansiyonda kalan ve yeğeninin gönderdiği para ile geçimini sağlayan Sefa Bahri Bayrakçeken’den (63) bir süredir haber alamayan görevliler odaya girdi.

Bayrakçeken’in yerde hareketsiz yattığını gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla pansiyona gelen sağlık ekipleri Bayrakçeken’in hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAY İNCELENİYOR

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Bayrakçeken’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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