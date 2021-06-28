Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlkadım ilçesine bağlı Osmaniye Caddesi, Yavuz Sokak’ta bir apartmana yılan girdi. Bina sakinleri yıla sokağa doğru kovaladı. 1,5 metre uzunluğundaki yılan, hafif ticari bir aracın altına kaçtı. Ardından motor kısmına girip gizlendi. Mahalleli durumu aracın sahibine bildirdi. Araç sahibi de itfaiyeyi aradı. Böylelikle zorlu mesai itfaiye ekipleri için başladı.







Zeytinburnu'nda engerekli yılan paniği, mahalleyi sokağa döktü Zeytinburnu'da 2 metre uzunluğunda görülen yılan mahalleyi ayağa kaldırdı. İtfaiye ekipleri ve mahalleli bir anda ortalıktan kaybolan yılanı bulmak için seferber oldu.

KOMŞULAR FİLM SEYREDER GİBİ SEYRETTİ

Ekipler, dakikalar boyunca yılanı çıkarmayı çalıştı başaramadı, süt koydu fayda sağlayamadı. Vatandaşlar ise olup biteni balkonlarında çekirdek çitleyerek seyretti. Başarılı olamayan ekipler, sürücüden aracıyla birlikte itfaiye merkezine gelmesini istedi. Ancak şahıs bu teklifi kabul etmedi. Böylelikle yılan olduğu yerde kaldı.





Depremler yılanların da yaşam alanlarını bozdu Elazığ'da son yıllarda yılanların fazla görülmesiyle ilgili bilgi veren Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Akın Temizer, "Bu yılanlar toprağın derinliklerinde yaşıyor. Toprak kaymaları ve depremler bu yılanların yaşam alanlarını bozdu. Ekolojik dengenin bozulması neticesinde yılan popülasyonun da artma başlamıştır" dedi.

"ÇIĞLIKLARAK KOŞTUK"

Bir mahalle sakini "Eve doğru geliyordum. Bir anda apartmanda çığlık sesi duydum. Komşulardan birisi yılanı fark etti. Herkes koştu. Kovaladık, apartmandan çıkardık. Daha sonra arabanın içine girdi. Siyah, ince uzun ve boyu 1,5 metre kadardı" dedi.





Alışverişe gittikleri marketin raflarından yılan çıktı! Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir markette alışveriş için gelen müşteriler, rafların arasından yılan çıkınca kendilerini dışarı attı. Yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak tekrar doğaya salındı.

"ABLA DEMİRLE KOVALAYINCA, ARACIN ALTINA KAÇTI"

Komşulardan Taner Veysi de "Eczanenin önündeydim. Apartmana girmesin diye yolda durdum. Apartmanın önünde bir abla vardı, bir elinde demirle müdahale edince yılan aracın altına girdi. Orada da kayboldu" diye konuştu.



10 dakikada öldürüyor! Dünyanın en zehirli yılanları o ilimizde görüldü Dünyanın en zehirli yılanları olarak da bilinen engerek yılanları Şanlıurfa'da görüntülendi. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanlar görenleri korkuttu.