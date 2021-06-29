Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliği, 21'inci gününde de aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, 28 Haziran günü toplanan 473 metreküp müsilajla birlikte 8 bin 405 metreküp müsilaj temizlenerek bertaraf edildi.

7 BÖLGEDE ÇALIŞAMALAR DEVAM EDİYOR

28 Haziran itibarıyla, İstanbul 4 bin 172 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 165 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 776 metreküp, Çanakkale 822 metreküp, Yalova 1840 metreküp müsilaj 500 bölgedeki çalışmalarda toplanarak düzenli depolama tesisine gönderildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, denetim faaliyetlerine ilişkin bilgi vererek, "Marmara Denizimizde 7/24 sürdürdüğümüz çalışmalarımızda denetimlerimize de hız kesmeden devam ettik. 7 bin 293 denetimi tamamladık, mevzuata aykırı davranan işletmelere 14 milyon 818 bin lira idari para cezası uyguladık. Marmara'mız için gece gündüz demeden çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'nde 7932 metreküp müsilaj temizlendi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Toplamda 475 noktada 7 ilimizde müsilajla ilgili temizlik çalışmalarımız devam ediyor ve 20 günlük sürede toplamda yaklaşık 7932 metreküp müsilajın temizlenerek bertarafını sağladık" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un bazı sahillerinde müsilaj yoğunluğu azaldı Yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de azalan müsilaj, Maltepe ve Kartal sahillerinde yer yer etkili oluyor.