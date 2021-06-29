Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'da meydana gelen olayda, ihbar üzerine olay yerine gelen polis intihar etmeye kalkışan adamın saldırısına uğradı. Bunalımda olduğu ve alkol aldığı öğrenilen şahıs, intihar edeceğini söyleyip evinin balkonuna çıktı. İstihbarat üzerine gelen polislere de evdeki eşyaları fırlatıp tüfek doğrultan şahıs ortalığı karıştırdı.

POLİSE TÜFEK DOĞRULTTU

Olay, Samsun'un Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bekar olduğu öğrenilen ve yalnız yaşayan 32 yaşındaki E.D. aldığı alkolün de etkisiyle girdiği bunalım sonucu evinin 4. katındaki balkondan eşyaları aşağı attı. İntihara kalkışan E.D. için olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine giden polislerin üzerine tüfek doğrulttuğu iddia edilen E.D. korku dolu anlar yaşattı. E.D. polisin ikna çabalarına rağmen balkondan aşağı inmek istemedi. Olay yerindeki polisler ateş etme ihtimali üzerine çelik yelek giydiler.

MÜZAKERECİ POLİS TARAFINDAN İKNA EDİLDİ

Olay yerine müzakereci polis sevk edildi. Müzakereci polis E.D.'nin annesinin bilgi aldı ve daha sonra da çelik yemek giyerek şahsı ikna etmeye çalıştı. E.D. polisin üzerine meyve suyu kutusu ve sandalye fırlatmaya devam etti. Elindeki büyük cam parçasını aşağı atmakla tehdit eden E.D. sonunda müzakereci polis tarafından ikna edilip aşağı inmesi sağlanarak polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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