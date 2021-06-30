Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ödemiş Narko Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Emmioğlu Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde bulundurulduğuna dair edindiği bilgi üzerine çalışma başlattı.

SİYAH TARAK İÇERİSİNDE BULUNDU

Harekete geçen ekiplerin başsavcılıktan alınan izin doğrultusunda gerçekleştirdiği aramada, siyah çanta içerisinde bulunan bir tarak dikkatlerden kaçmadı. Tarağı kontrol eden polis ekiplerinin yaptığı incelemede tarak içerisine gizlenmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

75 GRAM BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda toplam 75 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi bulundu.

Olayla ilgili A.B. isimli bir kişi ekipler tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu İstanbul'da 4 ayrı noktada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

Uyuşturucu ticareti yapıyordu! Yakalandı Adana'da uyuşturucu ticareti yapan bir kişinin adresinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.