Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede ikamet eden 15 yaşındaki Yunus Emre Tutan, arkadaşlarıyla birlikte Hamidiye Mahallesi mevkiinde sahile gitti. Serinlemek için denize giren Tutan (15), bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları 112 Acil'i arayıp yardım istedi. İhbarı üzerine bölgeye, güvenlik güçleri, 112 Acil servis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından çocuğun cesedine ulaştı. Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan Tutan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Koyunlarını yıkamak için girdiği gölette boğuldu Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, koyunlarını yıkamak için gölete giren 46 yaşındaki Ergün Ayanoğlu, boğularak hayatını kaybetti.

Bir ailenin en acı anı: 2 yaşındaki oğulları gözlerinin önünde boğuldu Manisa’nın Alaşehir ilçesinde elim bir olay yaşandı. 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi.