Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olay sabah saatlerinde yaşandı. İşe gitmek için evden çıkarken masanın üzerinde duran poşeti alarak çöpe atan Deniz Küçük, evden ayrıldıktan bir süre sonra telefonla arayan eşinin masanın üzerindeki poşete altınları koyduğunu ve bulamadığını söylemesi üzerine koşarak poşeti attığı yer altı çöp konteynerinin yanına gitti. Derin olan konteynerden poşeti alamayan Küçük, belediye ekiplerini arayarak yardım istedi.

VİNÇ YARDIMIYLA POŞETİ ARADILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vinç yardımıyla konteyneri kaldırarak bir kamyonetin üzerine döktü. Kamyonet üzerine dökülen çöpleri didik didik arayan ekipler, altın dolu poşeti bularak sahibine teslim etti.

Çöpten çıkartılan bir poşet dolusu altınını teslim alan Deniz Küçük adlı vatandaş ile belediye ekiplerine teşekkür etti.

Çöpe atılan Türk bayrağını zabıta çıkardı Mersin'in merkez Akdeniz ilçe Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, devriye sırasında çöpe atılan büyük bir Türk bayrağını bulunduğu yerden çıkardı. Türk bayrağını temizleyip, katlayıp, öperek arabaya koyan ekipler, bölgede araştırma yaparak bayrağı çöpe atanı bulmaya çalıştı.