Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevini yürüten Mustafa Kaya görevde olduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 49 yaşındaki Sivaslı Özel Harekat Polisi Kaya, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MEMLEKETİ SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Mustafa Kaya’nın cenazesi Ankara’da düzenlenen törenle memleketi Sivas’a gönderildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Kaya, yarın Ay Yıldız Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Şehit özel harekat polisi Veli Kabalay, son yolculuğuna uğurlandı Ağrı’da teröristler tarafından açılan taciz ateşi sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Polis Özel Harekat Memuru Veli Kabalay’ın naaşı, Denizli’nin Tavas ilçesindeki baba ocağında toprağa verildi.