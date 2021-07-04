Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Trabzon-Rize istikametinde ilerleyen aracın, sabahın ilk saatlerinde Of ilçesi Eskipazar Mahallesi Hayrat yol ayrımında orta refüje çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonrası, Karadeniz Sahil Yolu bir süre trafiğe kapandı, araçların geçişi kontrollü bir şekilde yan yoldan sağlandı.

ARACIN ÖNÜ HURDAYA DÖNDÜ

Edinilen bilgiye göre, sürücü Y.K.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Almanya plakalı araç, orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ön tarafı hurdaya dönen aracın yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu.

Trabzon Sürmene Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ve jandarma, olay yerine gelerek müdahale etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yaralılar araçtan çıkartıldı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Yaralılar, 112 Acil Servis sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazada, Zeliha Çatan ve Ayşenur Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Yaralanan sürücü Y.K. ile birlikte araçta bulunan E.Ç., E.F.Ç. ve B.Ç. ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kazanın ardından hız göstergesi 120'de takılı kaldı Yalova'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Otomobilin hız kadranının 120 kilometrede takılı kaldığı kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza! 6'sı çocuk 15 yaralı Düzce'de 4 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 6'sı çocuk 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.