Sabahın ilk saatlerinde başlayarak ara ara yağan sağanak akşam saatlerinde etkisini arttırdı.
Sağanak yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nda oluşan su birikintileri sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı.
MENFEZ TIKANDI, YOL GÖLE DÖNDÜ
Rize’nin Ardeşen ilçesi Çamlıhemşin kavşağında menfezler pislik ve atıklar nedeniyle tıkanınca yol göle döndü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak, sel, hortum... Uzmanlardan korkutan uyarı Son on gündür etkili olan aşırı sıcaklar sonrasında başlayan sağanak yağış İstanbul, Edirne ve Bursa'da baskınlara yol açarken Bartın ve Ankara'da ise hortum görüldü. Mevsim normallerinin dışına çıkan hava olayları korkuturken uzmanlar bu yaz sel baskınları ile sık sık karşılaşılacağı konusunda uyarıda bulundu.
Şile'yi sağanak vurdu, evler sular altında kaldı İstanbul'un Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Şile'de sel baskınına neden oldu. Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, metrekare başına 50 kiloya yakın yağışın düştüğünü belirterek, "Dere yataklarının ıslahı konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşeceğiz" dedi.