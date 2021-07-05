Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 22.30’da Halıcıoğlu Metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan bir metrobüste çıktı.

BOŞALTILDIKTAN SONRA ALEV ALDI

Henüz bilinmeyen bir nedenle altından dumanların çıktığı görülen metrobüs güvenlik amacıyla boşaltıldı. Boşaltıldıktan bir süre sonra alev alan metrobüs, durakta bulunan güvenlik görevlilerinin yangın tüpüyle müdahalesi sonunda söndürüldü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylikdüzü'nde metrobüsten dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi Haramidere’den Beylikdüzü İstikametine giden metrobüste çıkan dumanlar korkuya sebep oldu. Metrobüs görevlilerinin müdahalesi ile dumanlar durdurulurken araç otoparka çekildi.

Metrobüsün üstünde 5 durak giden genç bu kez de otobüsün üstünde 12 durak gitti Merter’de metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapan adrenalin tutkunu genç, bu sefer de Cebeci otobüsünün üstüne çıkarak 12 durak otobüsün üzerinde yolculuk etti. O anları kaydeden gencin yaptığı çılgınlık "bu kadarına da pes" dedirtirken, kendi hayatını ve otobüsün sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç o anları sosyal medyadan paylaştı.