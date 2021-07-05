Tokat'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hamile kadın ile bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza; Tokat - Niksar kara yolu Kızılköy yakınlarında meydana geldi. Ferdi Y. (38) idaresindeki 60 ABD 205 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
HAMİLE KADIN VE ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, hamile olduğu öğrenilen Esra Polat (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile birlikte 5 kişi ambülansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Taha Niyazi Yaşar (8), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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