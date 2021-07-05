Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında 4 Temmuz Pazar günü saat 05.25’te görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareket halindeki yelkenli tekne durduruldu.

4 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Yelkenli tekne içerisinde bulunan 25 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı.

43 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında bugün saat 05.25’te ise lastik bot içerisindeki bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı bölgeye ekip sevk etti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akdeniz'de göçmen faciası: 43 kişi hayatını kaybetti Akdeniz üzerinden Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken Tunus açıklarında denizde mahsur kalan 127 göçmenden 84'ünün kurtarıldığı, 43'ünün ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Göçmenler otobüsten inip kaçtı polis ve jandarma kovaladı Karaman’da, yolcu otobüsünden inerek ormanlık alana yaya olarak kaçan göçmenler ile polis ve jandarma arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonunda 18 kişi oldukları ileri sürülen göçmenlerden 6’sı yakalandı.