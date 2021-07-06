Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Çine ilçesinde 90 yaşındaki Salih Aydın, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şerite geçti. Önce tıra ardından da süt kamyonuna çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobil sürücüsü Salih Aydın'ın hayatını kaybettiği belirndi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Salih Aydın'ın eşi ve bir kişi daha hastaneye kaldırıldı. Eş Rabia Aydın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'da feci kaza: Araç hurdaya döndü Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Acı olay! Hamile kadınla bir çocuk kazada hayatını kaybetti Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan araçta hamile kadın ile bir çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.