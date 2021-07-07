Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinin Yeşilköy Mahallesi'nin ormanlık alanında dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

KIZIN ÜZERİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, çadırın önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Eslina Değirmenci'nin üzerine yıldırım düştü. Küçük kız ağır yaralandı.

Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kız çocuğu, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi.

MİNİK ESLİNA KURTARILAMADI

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan minik Eslina, yapılan müdahalelere rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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