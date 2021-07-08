Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce'de 3 gündür etkili olan sağanak yağışın ardından merkeze bağlı Ozanlar köyünde dere taştı. Taşan dere köyü sular altında bırakırken, kanalizasyon hattı da patladı. Patlayan kanalizasyondan akan pis sular ile birlikte deredeki su taşkınları 2 ailenin evine ulaşımı kapattı.

MAHSULLER SULAR ALTINDA KALDI

Köy muhtarı Bülent Keser, dere kenarında evleri olan ve su taşkını sebebi ile yolu kapanan ailelerin yanlarına giderek herhangi bir sıkıntı ve sorunları olup olmadığını sordu. Evler, bahçeler ve ekilen mahsuller taşkın sonrasında sular altında kaldı. Evlerine gitmek isteyen vatandaşlar ise oluşturdukları yollar ile evlerine girip çıkıyor. Ayrıca, AFAD ekipleri de köy muhtarı ile sürekli irtibatta olarak suyun yükselip yükselmediğini takip ediyor.

MUHTAR TEK TEK GEZDİ

Ozanlar deresinin taşmasının ardından bölgelerde incelemelerde bulunan muhtar Bülent Keser, dere yataklarında evleri olan ve yolları taşkınlar sebebi ile kapanan vatandaşlara giderek, herhangi bir sorunlarının olup olmadığını sordu.

Düzce'de sağanak sele neden oldu Düzce'de yoğun sağanak yağış nedeniyle taşan dere denizle birleşti. Akçakoca'da birçok mahallede evlerin zemin katında su baskını yaşandı.

Yağmur Düzce'yi vurdu, evler boşaltılıyor Düzce’de etkili olan sağanak yağışta sokaklar göle dönerken, taşan derelere yakın evler tedbir amaçlı boşaltılıyor. İki köye ulaşım sağlayan yolda göçük oluştu, ekipler köylerde mahsur kalanlara ulaşmak için çalışma başlattı.